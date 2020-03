SGP zet strijd tegen Second love door: ’Ontrouw aan banden’

Hij doelt op borden van Second Love. Dat bedrijf koppelt potentiële vreemdgangers aan elkaar. De datingsite is er nadrukkelijk voor volwassen die al in een relatie zitten en ’een spannende affaire of avontuur’ zoeken.

„Dat is niet passend bij de normen en waarden van de gemiddelde Nederlander”, laat Brouwer weten. De fractie stelde dinsdag schriftelijk vragen waarin het college wordt opgeroepen het reclamebeleid in te perken.

’Er zijn te veel schrijnende verhalen van stukgelopen relaties om dit soort overspelreclames naast ons neer te leggen.’ Brouwer heeft de stellige overtuiging dat van ontrouw niemand gelukkiger wordt.

Biblebelt-verbod

In Rhenen leidde politieke aandacht vorige week tot een besluit van het gemeentebestuur om de borden te weren. In die gemeente in de bijbelgordel levert zowel de ChristenUnie als de SGP een wethouder. In Woerden levert de ChristenUnie een wethouder.

Nu kan huwelijkstrouw dan wel deel uitmaken van het zevende gebod, overspel plegen is niet strafbaar. Maar de confessionele raadsleden wijzen op de ellende die een gezin door een vechtscheiding kan overkomen wanneer een affaire aan het licht komt.