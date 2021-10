Woede om salarisverhoging militairen: ’Zo erg als nu nog niet meegemaakt’

Binnenland

Zorgen in Kamer om Russische huurlingen Mali: ’Daar mag Nederland niet mee geassocieerd worden’

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de vermeende aanwezigheid van Russische huurlingen van de clandestiene Wagner Groep in Mali. Als blijkt dat Mali een contract met die groep heeft afgesloten, willen partijen geen Nederlandse aanwezigheid in het West-Afrikaanse land.