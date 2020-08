Geweldsexplosie skaters schokt Gouda: ’Ze bleven Martijn tegen zijn hoofd schoppen’

Skaters laten zich momenteel niet zien in Gouda, niet op de plek van de mishandeling en ook niet op skatebaan De Sluis aan de Kanaaldijk. Ⓒ De Telegraaf

Gouda - Wat veroorzaakte toch de furieuze geweldsexplosie aan de Doesburgweg in Gouda? Vier skaters hebben twee mannen finaal in elkaar geslagen. Een van de twee slachtoffers ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. De ander is weliswaar thuis, maar ziet nog dubbel en loopt slecht.