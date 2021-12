Man belandt in cel nadat hij tas kwijtraakt op Schiphol

De man verloor vrijdagochtend zijn tas op Schiphol. Hij ging daarom naar een van de loketten van de marechaussee. „We helpen graag mee, dus checkten we onze systemen of de tas al was gevonden”, schrijft de marechaussee op Instagram.

Maar deze check liep totaal anders dan de man had verwacht; in plaats van een tas kreeg hij een enkeltje naar de cel. „Tijdens deze controle bleek echter dat meneer nog 150 dagen in hechtenis moest. Hierop is de meneer door ons aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.’’