Wolf gezien in Zeeland: ’Ik stond er versteld van’

Het dier werd gespot door Sharon Lich uit Scharendijke. Tegen de Zeeuwse omroep vertelt Lich dat ze net uit haar werk kwam toen ze de wolf zag. „Ik reed in mijn auto en dacht eerst dat het een hond was. De wolf liep voor mijn auto langs. Ik pakte mijn telefoon en kon hem best wel goed filmen.”

Lich spotte de wolf niet veel later weer. „Dat was wel bijzonder, gaaf en best wel eng. Ik stond er versteld van.”

In Nederland worden steeds vaker wolven gespot. Eén wolvenpaar lijkt zich in het nationaal park Drents-Friese Wold te hebben gevestigd, en een ander wolvenpaar leeft op de Veluwe. Dat paar heeft onlangs jongen gekregen.