Brokstukken vallen van viaduct over A9, scheuren in asfalt ontdekt

Dinsdagmiddag ontdekte Rijkswaterstaat dat er scheuren in het viaduct zaten, boven de rijstroken in de richting van Alkmaar. Het betonnen viaduct, de Geesterbrug bij Akersloot, werd geïnspecteerd omdat er eerder op de dag in de andere rijrichting brokstukken op de weg waren gevallen.

Om die reden werden de twee rijstroken in de richting van Haarlem en Amsterdam afgesloten en werd verkeer over de spitsstrook geleid. Vanwege de aangetroffen scheuren zou dat later op dinsdag ook gebeuren met de twee rijstroken op de andere weghelft, kondigde een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan. Inmiddels is de weg dus helemaal vrij.

Uit de eerste inspectie van Rijkswaterstaat bleek dinsdagmiddag dat een deel van de betonnen plaat aan de buitenkant van het viaduct was afgebrokkeld. Het is volgens de dienst onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. „Het zit in ieder geval niet in de constructie van het viaduct”, zei een woordvoerder. Eventuele andere losliggende delen zijn van het viaduct gehaald.

Rijkswaterstaat kreeg rond 15.00 uur de eerste melding van gevallen brokstukken. Daardoor raakten zo’n vijf auto’s beschadigd. Zo kregen sommige voertuigen een lekke band doordat ze over de brokstukken waren gereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.