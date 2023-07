Brokstukken vallen van viaduct over A9, scheuren in asfalt ontdekt

Om die reden werden de twee rijstroken in de richting van Haarlem en Amsterdam afgesloten en werd verkeer over de spitsstrook geleid. Inmiddels is de weg naar Haarlem weer open, maar vanwege de aangetroffen scheuren gaan de twee rijstroken op de andere weghelft dinsdagavond dicht voor een inspectie. Rijkswaterstaat is van plan om die rijstroken in de richting van Alkmaar vanaf ongeveer 20.00 uur af te sluiten. De spitsstrook blijft wel open. Hoe lang de inspectie duurt, kan de woordvoerder van Rijkswaterstaat niet met zekerheid zeggen.

Uit de eerste inspectie van Rijkswaterstaat blijkt dat een deel van de betonnen plaat aan de buitenkant van het viaduct is afgebrokkeld. Het is volgens de dienst onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. „Het zit in ieder geval niet in de constructie van het viaduct”, zegt een woordvoerder. Eventuele andere losliggende delen zijn van het viaduct gehaald.

Rijkswaterstaat kreeg rond 15.00 uur de eerste melding van gevallen brokstukken. Daardoor raakten zo’n vijf auto’s beschadigd. Zo kregen sommige voertuigen een lekke band doordat ze over de brokstukken waren gereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.