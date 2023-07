Brokstukken vallen van viaduct over A9, twee rijstroken dicht

Het viaduct in kwestie is de Geesterbrug bij Akersloot, een dorp tussen Alkmaar en Uitgeest. Rijkswaterstaat kreeg rond 15.00 uur de eerste melding van gevallen brokstukken en onderzoekt nu hoe de schade kon ontstaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De A9 is in de richting van Alkmaar wel gewoon open. Ook de spitsstrook in de richting van Haarlem en Amstelveen is open. Volgens Rijkswaterstaat is die rijstrook veiliggesteld. Wel is de capaciteit beperkt, benadrukt een woordvoerder, dus is het behoorlijk druk op de weg.

Rijkswaterstaat verwacht rond 18.00 uur te kunnen zeggen of de twee afgesloten rijstroken weer open kunnen of niet.