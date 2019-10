Kabinet: hogere EU-afdracht onacceptabel

Volgens een eerder, voorlopig voorstel van de commissie gaat de Nederlandse jaarlijkse bijdrage omhoog naar 13 miljard euro. „Voor Nederland is dat niet acceptabel”, zegt Blok nog eens. Juist omdat Nederland met vier andere nettobetalers (waaronder Duitsland) zich zo fel opstelt, verlopen de onderhandelingen over de Europese begroting ’moeizaam’, zegt Blok.

Momenteel draagt Nederland 1 procent van z’n bruto binnenlands product af aan de EU. Dat betekent nu een afdracht van 8 miljard euro. Aangepast naar de inflatie zou dat rond 2027 10 miljard worden. Dat is ook het bedrag dat Nederland voor de EU-begroting heeft gereserveerd.

De Commissie wil echter meer geld uitgeven en vraagt de lidstaten een afdracht van 1,11 procent, wat voor Nederland zou neerkomen op 13 miljard euro.

Evenredig

Nederland moet niks hebben van die verhoging, die de Commissie onder meer motiveert met het gat dat de Brexit in de begroting slaat. „Het feit dat er een land weg gaat, betekent dat de begroting evenredig moet dalen”, vindt Blok. Nederland vindt dat de EU geld moet verschuiven van landbouw en arme regio’s naar innovatie en het controleren van migratie.

Nederland heeft voor dit standpunt echter geen meerderheid in de EU. Aan de andere kant: de Europese begroting kan pas door als straks alle 27 lidstaten ermee instemmen. Een veto gebruiken kan altijd nog. Ook minister Hoekstra (Financiën) herhaalde bij RTLZ het kabinetsstandpunt dat het voorstel van de Europese Commissie onacceptabel is. „Wij zullen hier niet mee akkoord gaan. Dat is volstrekt helder.”

’Geen cent extra’

PVV-Kamerlid Maeijer vroeg Blok de Kamer te garanderen dat er ’geen cent extra’ naar Brussel gaat. Dat kon de bewindsman niet. Kamerlid Verhoeven van D66 wierp Maeijer voor de voeten dat ze inconsequent was. „Mevrouw Maeijer is boos dat we meer moeten gaan betalen door de Brexit terwijl ze zelf voorstander is van het vertrek van de Britten.”