Bemanning Nederlands containerschip geëvacueerd wegens brand

Kopieer naar clipboard

De MV Escape Ⓒ MarineTraffic.com / Hans-Peter Schoeder

RIGA - Een Nederlands containerschip van het bedrijf JR Shipping is woensdagochtend in de problemen geraakt op de Oostzee door een brand in de machinekamer. Het schip, de MV Escape, was onderweg van de stad Klaipėda in Litouwen naar Riga, de hoofdstad van Letland. De vijftien bemanningsleden moesten het schip verlaten vanwege de brand.