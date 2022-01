Deense epidemiologe biedt hoop: ’Over twee maanden kunnen we terugkeren naar het normale leven’

Krause is ondervoorzitter van het Deense Statens Serum Institut, en in die hoedanigheid een belangrijke adviseur van de Deense regering in de aanpak van de coronacrisis. Dat land kreunt momenteel onder een nieuwe golf besmettingen: vorige week woensdag werd het recordaantal nieuwe besmettingen er verpulverd, met 23.228 nieuwe gevallen in 24 uur tijd – aanzienlijk meer dan de vorige piek (16.164 gevallen). Het was daarmee het land met de meeste nieuwe besmettingen ten opzichte van de totale bevolking (5,8 miljoen inwoners) ter wereld.

Toch ziet Krause licht aan de horizon. Op basis van een studie uitgevoerd door het Statens Serum Institut concludeert ze de omicronvariant minder ingrijpend is dan de deltavariant. „Alles wijst erop dat omicron milder is dan delta, en dat het risico om in het ziekenhuis te belanden half zo groot is”, zei ze in een ochtendprogramma op de Deense televisie.

Pandemie over twee maanden achter de rug

De hoge besmettelijkheid van de omicronvariant is in dat opzicht volgens Krause zelfs goed nieuws. „Dat zal leiden tot een massale verspreiding van de infectie in de komende maand, met een piek eind januari. Dat wordt nog een moeilijke maand. Maar als die eenmaal voorbij is, staan we er beter voor dan voorheen.”

Sterker nog: volgens Krause kan de hele coronapandemie over twee maanden achter de rug zijn. „Ik denk dat de infectiegraad over twee maanden zal beginnen te dalen, en dat we tegen maart kunnen terugkeren naar het normale leven”, zegt ze.