’Je vraagt je wel af of je hun integratie aan studenten kunt overlaten’ Huisvesting voor statushouders en studenten blijkt na incidenten geen wondermiddel

Door Niels Rigter

Studentenwoning aan de Van Bleyswijckstraat in Delft waar het slachtoffer is neergestoken Ⓒ District8

Opnieuw is er een gewelddadig incident in een gebouw waarin studenten samenwonen met statushouders: in Delft raakte een vrouw zwaargewond bij een steekpartij. Zo’n woonvorm is niet zomaar een succes. „Zonder goede selectie aan beide kanten krijg je problemen.”