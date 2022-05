Warm lenteweer tijdens Bevrijdingsdag: ’Kans op 21 graden’

De temperaturen variëren van 14 graden aan de kust tot 18 graden in het zuidoosten en oosten. In Limburg wordt ruim 20 graden verwacht en langs de grens met België is tijdens zonnige momenten zelfs lokaal 21 graden mogelijk.

Of de zon de hele dag uitbundig schijnt, moeten we nog even afwachten. Vooral tijdens de ochtenduren is er veel zonneschijn. Maar gedurende de middag ontstaan verspreid over het land stapelwolken die in het westen en zuiden kunnen leiden tot een lokale bui.

Donderdag is er ook weinig wind. Landinwaarts staat meestal windkracht 1 tot 2, maar soms kan het ook een even helemaal windstil zijn. De gevoelstemperatuur ligt donderdag dus nog hoger.

Dodenherdenking

Vanavond tijdens de Nationale Dodenherdenking is het rustig weer. Er staat slechts een zwakke noordenwind en er zijn veel wolkenvelden. Ook is het op de meeste plaatsen droog. Het is vrij fris met 10-12 graden in de kustprovincies en 12-15 graden in het binnenland.