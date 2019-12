December is ’warm’: dinsdag mogelijk 15 graden

Dat blijkt uit gegevens die Weerplaza in een weerpluim heeft gebundeld. Het weerbureau verbaast zich over het opvallend warme weer voor deze tijd van het jaar. „De eerste meteorologische wintermaand is alweer halverwege (...) maar het blijft voorlopig zacht.”

Ook aan het eind van de maand is er amper kans op vorst. Alleen zaterdag 28 december zou het kunnen, in sommige scenario’s, maar die voorspelling is erg onzeker. Het is dus zeker nog veertien dagen zacht.

„De vraag is meer: wordt het vier graden of acht graden”, aldus weerman Raymond Klaassen. Dinsdag wordt het zelfs rond de 12 graden, met uitschieters in bepaalde plekken in het land tot mogelijk 15 graden.

De temperatuur blijft ver weg van de 0-lijn. Ⓒ Weerplaza

Elfstedentocht? Eh, nou, weet u...

Ook de maanden januari en februari beloven weinig goeds voor liefhebbers van sneeuw en ijs. Gedetailleerde voorspellingen zijn lastig, maar de twee belangrijkste berekeningen – van het Europese centrum ECMWF en het Amerikaanse NOAA – tonen ’een warmer patroon’, aldus Weerplaza.

De voorspellingen voor januari. Hoe roder, hoe warmer. Ⓒ NOAA

„Beide modellen laten de gemiddelde maandtemperatuur ruim een graad hoger uitpakken dan normaal. Niet alleen voor Nederland, maar voor vrijwel heel het continent.”

Geen lange kouperiode

Met zo’n warmer gemiddelde kunnen er wel degelijk koudere pieken voorkomen. Het kan dus zeker vriezen. „Maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat de kaarten die hierboven staan weinig ruimte laten voor lange koude periodes”, aldus Klaassen. „Daarvoor zijn ze eenvoudigweg te warm.”

Ook het Europese ECMWF heeft weinig ruimte voor kou (blauwe kleur). Ⓒ ECMWF

„Winterliefhebbers zullen dus moeten hopen dat de twee belangrijkste weermodellen er helemaal naast zitten. Alleen dan is het mogelijk om deze winter, net als vroeger, wekenlang in de vrieskou te zitten”, aldus Klaassen.