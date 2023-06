Puffen op Pinkpop: tropisch warm weekend met later neerslag

Deze vrijdag schijnt de zon op veel plaatsen volop. Bij een matige noordwestenwind wordt het 23 tot 28 graden van noord naar zuid. In het zuiden en zuidoosten komt gedurende de dag wat meer bewolking voor, maar het blijft overal droog.

Het ene na het andere record wordt deze dagen ook verbroken. Het droogterecord wordt verder aangescherpt want ook zaterdag staat geen neerslag op het programma, zo weet Weeronline te melden. ,,De zon schijnt flink en op de meeste plaatsen wordt het zomers warm. In het zuidoosten wordt het met 28 of 29 graden het warmst. Lokaal is een tropische 30 graden in Limburg niet uitgesloten. De zon is met zonkracht 6-7 erg krachtig. Tijdens de avond blijft het nog lang warm.”

Vaderdag

Ook de vaders kunnen zondag rekenen op een zonnig maar vooral warme dag. Er staat een (zuid)oostenwind en die zorgt ervoor dat warmere lucht vanaf het continent naar onze omgeving wordt geblazen. Op de Wadden wordt het 25 graden en in de kustprovincies stijgt het kwik naar 26 tot 28 graden. In het oosten en zuidoosten komt de maximumtemperatuur op een tropische 30 graden of nog iets hoger uit. Er is flink wat ruimte voor de zon, maar gedurende de dag komt meer bewolking voor.

Na weken zou er eindelijk ook weer eens wat neerslag kunnen vallen. De ochtend en middag verlopen nog droog, maar tijdens de avonduren neemt vanuit het zuidwesten de kans op een (onweers)bui toe.

Lokaal buien

En wie de zon helemaal zat is, kan na het weekend een kleine beetje opgelucht adem halen. ,,Dan krijgen we met een (zuid)westelijke stroming te maken waardoor buien ons land vaker weten te bereiken”, zegt Weeronline. ,,Omdat de buien vaak lokaal zullen voorkomen kan dit grote lokale neerslagverschillen in het land opleveren. De droogte zal hierdoor niet direct worden verholpen.”