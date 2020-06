VVD haalt neef van Frits Bolkestein naar Den Haag

Bolkestein maakt de overstap vanuit Noord-Holland, waar hij lid is van de Provinciale Staten. Daarvoor zat hij in de gemeenteraad van Bloemendaal. Bolkestein volgt Van ’t Wout op, die per 9 juli staatssecretaris van Sociale Zaken wordt. Hij vervangt op die plek Tamara van Ark, die op haar beurt weer het stokje van PvdA’er Martin van Rijn overneemt als minister voor Medische Zorg.

Bolkestein wordt donderdag beëdigd in de Tweede Kamer. Bolkestein is zeker niet het eerste lid van een volgende generatie uit dezelfde familie in de huidige Tweede Kamer. Zo is SP-fractieleider Lilian Marijnissen de dochter van Jan Marijnissen, die ook jarenlang de socialisten leidde in de Kamer. Hetzelfde zien we bij het CDA, waar Pieter Heerma nu fractieleider is en daarmee in de voetsporen is getreden van zijn vader Enneüs Heerma, die van 1994 tot 1997 hetzelfde werk deed.

De VVD moest door het vertrek van Van ’t Wout naast een Kamerlid ook op zoek naar een nieuwe vice-fractievoorzitter. Dat is Sophie Hermans geworden, en ook zij komt uit een heuse politieke familie. Haar vader Loek Hermans was in het verleden namens de liberalen onder meer lid van de Tweede en Eerste Kamer, minister en burgemeester. Sophie Hermans zit sinds 2017 in de Tweede Kamer, daarvoor was ze de politiek assistent van premier Mark Rutte. Die positie werd toen overgenomen door haar zus Charlotte Hermans.