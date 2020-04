Jetty (73) alsnog overleden na ’coronacruise’

Wat een droomcruise met de Costa Luminosa had moeten worden, werd voor Ton en Jetty van Beest een ware horrorreis. Ⓒ AFP, Eigen foto

Blaricum - Jetty van Beest (73), die weken op het ’coronaschip’ Costa Luminosa moest doorbrengen, is in het ziekenhuis in haar woonplaats Blaricum aan het virus overleden.