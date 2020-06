Deze maatregelen neemt Trump voor veilige politie

Trump sprak duidelijk zijn steun uit voor de politie, en benadrukte dat politiegeweld wat hem betreft door een klein aantal „foute agenten” gebeurt. Hij stelt dat het grootste deel van de Amerikanen nog gewoon achter de politie staat. Amerikanen willen ’law and order’. „Ze zeggen het misschien niet, ze praten er misschien niet over, en misschien weten ze het niet eens, maar ze willen het.”

Volgens het Witte Huis zal vanaf nu ook beter informatie gedeeld worden over agenten over wie klachten binnenkomen. Ook zullen politiebureaus gestimuleerd worden om experts in te huren over geestelijke gezondheid, dakloosheid en verslaving. Amerikaanse agenten krijgen relatief veel te maken met mensen uit deze categorieën, maar krijgen daar weinig training voor.

’Rust en gelijkheid’

Trump sprak ook met nabestaanden van slachtoffers van racistisch geweld. „We willen allemaal rust, waardigheid en gelijkheid voor alle Amerikanen.”

Ondertussen is er discussie over wat de rol van racisme precies is in politiegeweld. In 2019 waren er rond de duizend doden door politie-ingrepen. Hoewel zwarte Amerikanen 13,4% van de bevolking omvatten, zijn zij veel vaker, 23%, slachtoffer van politiegeweld.

Maar dat is een verkeerde manier van redeneren, zegt Heather Mac Donald, auteur van onder meer De oorlog tegen de politie. Mac Donald noemt, onder meer in een opiniestuk in the Wall Street Journal, systematisch racisme bij de politie een ’mythe’.

Oververtegenwoordiging criminaliteit

Volgens Mac Donald moet er gekeken worden naar hoe het aantal doden in verhouding staat tot de criminaliteitscijfers. Zwarte Amerikanen zijn vaker betrokken bij geweld, dus is het logisch dat bij politie-ingrepen ook vaker geweld gepaard gaat, zegt ze. „In 2018 pleegden zwarte Amerikanen 53% van de moorden, en 60% van de overvallen. Ze zijn maar 13% van de bevolking.”

Hoe vreselijk de dood van George Floyd ook is, zegt Mac Donald, uiteindelijk is zijn zaak niet representatief voor de 375 miljoen jaarlijkse contacten die de politie heeft met burgers.

„De waarheid is taboe: er is veel meer zwarte criminaliteit. Maar de media willen het daar niet over hebben. Niet over de zwarte daders, maar ook niet over de zwarte slachtoffers.”

Agenda

Er is volgens Mac Donald een duidelijke reden waarom haar conclusies afwijken van andere onderzoeken. Academici hebben een eigen politieke agenda.

„Ze houden vast aan het idee dat racisme een permanent onderdeel van de Amerikaanse samenleving is. Ze vinden het fijn om boven het gewone Amerikaanse volk te staan, dat zij als racistisch zien.”

Er is ook kritiek op Mac Donalds analyse. In de door haar gebruikte cijfers zijn alleen dodelijke schietincidenten meegenomen. De zaak George Floyd zou dus in deze statistieken niet zijn meegenomen. Ook wijzen critici erop dat de zwarte gemeenschap op veel andere manieren racisme door de politie kan ervaren, bijvoorbeeld door onnodige aanhoudingen, die vervolgens niet geregistreerd worden.