Tweede Kamer tegen delen data met Brussel tegen corona

De data van honderden miljoenen Europeanen zouden moeten aantonen hoe het virus zich verspreidt en of ergens samenscholingen zijn. Maar de Kamer ziet risico’s voor onze privacy.

„Brussel gaat niet over de privacy van Nederlanders, ook niet in crisistijd”, zegt VVD-Kamerlid Veldman. Bovendien zijn telecomdata niet aan de orde in de slag met corona, vindt hij. „Van de pot gerukt”, noemt PVV-leider Wilders het voorstel. „Brussel moet van onze gegevens afblijven.”

Bedrijven moeten sowieso terughoudend omgaan met het delen van telecomdata, vindt de SP. Bovendien is onduidelijk of telecomdata helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Niet overtuigd

„Ik ben al helemaal niet overtuigd van een centrale Europese opslag”, zegt Kamerlid Futselaar. „Als het al nodig is, moeten de lidstaten het regelen.”

„Het CDA wil geen land waarin de overheid zo veel mogelijk controle uitoefent op haar burgers”, zegt Kamerlid Van den Berg. Ze wil weten of het kabinet de maatregel proportioneel vindt.

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) zegt de meerwaarde van het gebruik van geanonimiseerde telecomdata in strijd tegen corona te onderzoeken.