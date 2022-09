NAVO-baas reageert op versnelde aanvraag lidmaatschap Zelenski

Het is aan de dertig lidstaten om te besluiten of Oekraïne lid mag worden, maakte Stoltenberg duidelijk. „Alle democratieën in Europa hebben het recht om een aanvraag in te dienen”, zei hij verder. „We steunen het recht van Oekraïne om zijn eigen pad te kiezen.”

De secretaris-generaal laat in het midden hoe kansrijk de wens van Zelenski is, maar van enthousiasme zoals bij de recentelijke toetradingsaanvragen van Zweden en Finland valt niets te merken. „Onze focus is nu om onmiddellijk hulp te bieden aan Oekraïne om zichzelf te verdedigen”, zei Stoltenberg diplomatiek.

Onder NAVO-lidstaten is er weinig tot geen draagvlak om Oekraïne midden in een oorlog toe te laten treden tot de Westerse alliantie, hierdoor zou het bondgenootschap rechtstreeks betrokken raken bij de oorlog met Rusland. In de oprichtingsakte van de NAVO staat bovendien dat een land moet kunnen bijdragen aan de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied.

President Zelenski heeft vrijdag, nadat de Russische president Vladimir Poetin bekendmaakte illegaal vier Oekraïense provincies tot Russisch gebied te verklaren, een aanvraag voor versneld NAVO-lidmaatschap ingediend. Het bondgenootschap kent overigens geen speciale procedure voor versneld lidmaatschap.

’Ernstigste escalatie’

Stoltenberg heeft vrijdagavond in zijn persconfernetie stevig uitgehaald naar Rusland vanwege de mobilisatie, het gedreig met nucleaire wapens en de annexatie. „Dit samen betekent de ernstigste escalatie sinds het begin van de oorlog”, zegt de NAVO-baas. „Niets van dit getuigt van kracht. Het laat zwakte zien. Het is een erkenning dat de oorlog niet volgens plan verloopt en dat Poetin gefaald heeft in zijn strategische doelstellingen.”