Wat weten we nu van de coronacrisis?

Volg hier de laatste ontwikkelingen.

14 januari

-Die dag wordt duidelijk dat het coronavirus toch besmettelijk is

16 januari

-Eerste melding van een geval in Japan

17 januari

-Twee mensen overleden in China

-De VS gaat vliegtuigpassagiers screenen

18 januari

-Aantal besmettingen in China naar 42.

19 januari

-Aantal besmettingen in China naar 62

-China zegt: het virus is beheersbaar

20 januari

-Zuid-Korea meldt een besmetting

-Peking maakt bekend: het virus is overdraagbaar van mens tot mens

-De WHO heeft spoedoverleg met China in Genève

21 januari

-Nieuw sterfgeval China

-In Australië gaat iemand in de isolatie

-Mensen in vliegtuigen worden gescand op temperatuur

-Het coronavirus heeft invloed op beurzen en export

-Het nieuwe virus is in 5 Aziatische landen en de VS vastgesteld

-Het RIVM waarschuwt Nederlandse huisartsen over het virus

-Een hoogleraar van Erasmus MC zegt: ’Ik voorzie geen grote epidemie in Europa’

Heel China loopt nu met mondkapjes tegen het virus.

22 januari

-Aantal besmettingsgevallen China naar 440, verspreid over dertien provincies

-Het virus wordt gelinkt aan de fruitvleermuis

-Er zijn op 22 januari 17 doden gemeld

-Wuhan is de eerste stad die door de Chinezen wordt afgegrendeld

Een vlucht van Singapore naar Wuhan wordt gecanceld na het bericht dat de Chinese stad grotendeels wordt afgesloten

23 januari

-Nu 571 mensen besmet in China. Beurzen dalen in China, olieprijzen zakken

-Luchthaven Londen voert hittescans in, Schiphol doet nog niks

-Drie miljoenensteden China zijn nu grotendeels afgesloten

-Chinezen maken bekend dat het virus komt van een illegale markt in Wuhan

-De WHO overweegt de ’internationale noodsituatie’ uit te roepen vanwege bedreiging volksgezondheid.

-Peking blaast grote Nieuwjaarsevenementen af uit angst voor verspreiding

