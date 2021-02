ME’ers lopen corona op na rellen, ook tal van agenten in quarantaine

„ME-ers proberen, net als iedere andere agent, zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand aan te houden, maar dat lukt door de aard van het werk niet. Het risico op besmetting is dus groter”, aldus de politie woensdag.

Eén van de besmette agenten die als ME’er op de been was, is Frans Luijten, zo liet hij weten op Instagram. „Frans heeft lichte gezondheidsklachten, net als zijn gezin”, laat een woordvoerder van de politie Oost-Brabant weten. In welke steden en hoe de ME’ers precies besmet zijn geraakt, is niet duidelijk.

Voorrang vaccinatie

Op sommige momenten hebben ME’ers op straat een helm op, die het risico op besmetting verkleint, maar op sommige momenten is die weer af. „Wij pleiten als politie voor voorrang voor het vaccineren van collega’s in de frontlinie die in onverwachte situaties terecht komen waarin ze zich niet aan de coronamaatregelen kunnen houden en dus het risico lopen ziek te worden”, stelt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.