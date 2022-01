Von der Leyen steeds verder in het nauw door geheime sms’jes aan Pfizer-baas

Het bestaan van chatverkeer tussen de voorzitter van de Europese Commissie en de topman van het farmaceutische bedrijf kwam vorig jaar mei aan het licht door een artikel in The New York Times. Volgens de krant hadden de twee een maand lang contact via sms’jes en telefoontjes en speelde ’persoonlijke diplomatie een grote rol’ bij een nieuwe aankoopdeal van 1,8 miljard doses van het coronavaccin.

Een verslaggever vroeg het sms-verkeer later op via een WOB-verzoek, maar kreeg nul op het rekest in Brussel. De Europese Commissie beweerde alleen een e-mail, brief en een persbericht over het onderwerp te hebben. Uit onderzoek van de Europese Ombudsman blijkt nu dat het team van Ursula von der Leyen niet eens de moeite heeft genomen om te zoeken naar sms-berichten. De Commissie ziet sms-verkeer namelijk niet als een ’document’ dat je kunt opvragen.

Daar denkt ombudsman Emily O’Reilly anders over: „Als sms-berichten betrekking hebben op EU-beleid en -besluiten, moeten ze worden behandeld als EU-documenten.” Met het onder de pet houden van sms-verkeer maakt Von der Leyen zich volgens ombudsman Emily O’Reilly schuldig aan ’wanbeheer’. Haar hofhouding moet nu nog een keer op zoek naar de berichten.

Bovendien vindt de waakhond dat Brussel zich niet ouderwets kan verschuilen achter het woord ’document’. O’Reilly: „De EU moet meegroeien met de tijd waarin we leven en de moderne methoden die we gebruiken om te communiceren.”

Excuus

De ombudsman heeft het zwaarste wapen ingezet tegen Von der Leyen: een aanbeveling. De Europese Commissie, zelf optredend als waakhond van regeltjes richting lidstaten, moet nu wel opnieuw gaan speuren naar het chatverkeer.

Brussel maakt van de nood een deugt en gebruikt de procedure (ze hebben drie maanden de tijd om te reageren) als excuus om niet te hoeven reageren op kritische vragen over de affaire. De woordvoerder van Von der Leyen herhaalt dat volgens de regels alleen documenten moeten worden geregistreerd. Of de duurbetaalde topvrouw haar sms-berichten wist, wil hij niet zeggen. Eerst krijgt de Ombudsman een reactie.

Het is niet de eerste keer dat de Duitse toppolitica in de problemen komt door een gebrek aan transparantie. In haar tijd als minister van Defensie in Duitsland lag ze onder vuur vanwege discutabele aanbestedingen. Ze werd uiteindelijk vrijgesproken van wangedrag, maar ook in dit dossier was er een rol voor verwijderde sms-berichten.

D66-Europarlementarier Sophie in ’t Veld eist dat Von der Leyen tekst en uitleg komt geven in het Europees Parlement.