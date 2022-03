‘Rusland zet deze strijders in als kanonnenvoer’

Binnenland

Hoekstra: ’Complottheorie over biowapens kan veel ellende veroorzaken in Oekraïne’

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is bezorgd over de complottheorie die Rusland heeft verspreid over de aanwezigheid van Amerikaanse ’biolabs’ in Oekraïne. Hij vreest dat Rusland dit verhaal gebruikt om chemische of biologische wapens in te zetten bij de oorlog in Oekraïne.