Bewoners Wirdum uiten bij Vijlbrief frustraties over bevingen

Het gebied bij Wirdum (gemeente Eemsdelta) werd in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.1. Het was de zwaarste beving van dit jaar en hij behoort tot de tien zwaarste aardbevingen in Groningen.

Dorpsbewoner Hans Riekkerk (63) uitte zijn frustratie over het lange wachten op de versterking van zijn huis. „Mijn huis is in 2018 geïnspecteerd en beoordeeld als onveilig, maar is ondertussen nog steeds niet versterkt”, vertelde hij na afloop van het gesprek. „Ik woon dus al vier jaar in een onveilig huis.” De boosheid daarover probeert hij van zich af te zetten. „Ik wil gewoon een gelukkig leven leiden, dus boos blijven heeft ook geen zin.”

Zijn dorpsgenoot Jannus de Lange (73) vindt het lastiger om de boosheid van zich af te zetten. „We hebben al zo vaak gehoord dat er actie wordt ondernomen, maar ondertussen wachten we nog steeds op versterking en is de gaskraan nog niet dichtgedraaid. Dan is het lastig om positief te blijven.”

Beide mannen werden in de nacht van vrijdag op zaterdag wakker van een harde klap door de beving. De Lange: „Volgens mijn vrouw werd ik gillend wakker.” Tot nu toe hebben de mannen nog geen schade gemeld, maar dat kan nog wel komen, volgens Riekkerk. „Niet te vroeg kijken, weten we inmiddels. Soms kan het dagen duren voordat de schade zichtbaar is.”

Frustraties

Vijlbrief snapt de frustraties en vindt het jammer dat hij de bewoners niet volledig kan geruststellen. „Ik kan alleen naar de bewoners luisteren en vertellen dat ik mijn uiterste best blijf doen om de gaskraan zo spoedig mogelijk dicht te draaien. Maar sommige mensen wachten al zo lang, dat het vertrouwen er niet meer is.” Hij noemt het gesprek intensief. „Het is altijd heel ingrijpend om de verhalen van mensen hier te horen. Het is erg emotioneel, het kruipt onder je huid.”

Het is nog steeds de bedoeling van Vijlbrief om de gaskraan volgend jaar oktober dicht te draaien, maar zekerheid is er niet. „Dat hangt af van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt, en of we voor volgend jaar winter genoeg gas hebben om niet in de kou te zitten.”

Wethouder Annalies Usmany van de gemeente Eemsdelta noemt het goed dat Vijlbrief er was om te luisteren naar de bewoners. Zij benadrukt, evenals de dorpsbewoners zelf - dat er meer nodig is. „Mensen zijn klaar met wachten. Ze willen versterking van hun huizen, ze willen sneller advies en een coulante schadevergoeding. Dat is allemaal nog onvoldoende bereikt. Daar gaan mensen mentaal aan onderdoor.”

Schademeldingen aardbeving bij Groningse Wirdum lopen op tot 713

Het aantal schademeldingen vanwege de aardbevingen bij de Groningse dorpen Wirdum en Garrelsweer is maandag tot 15.30 uur opgelopen naar 713. Van die meldingen komen er 448 uit het zogenoemde effectgebied van de bevingen, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Binnen het effectgebied liggen naast Wirdum en Garrelsweer plaatsen als Groningen, Appingedam en Delfzijl. Er zijn in totaal negentien meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie. Na veiligheidsinspecties bleek dat er bij één melding veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Van de ruim zevenhonderd schademelders hebben er 169 gekozen voor afhandeling via een vaste vergoeding. De overige 544 geven de voorkeur aan maatwerk. Dat betekent dat een deskundige de schade komt opnemen.