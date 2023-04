Woede om bloedige luchtaanval leger Myanmar: tientallen doden

Beelden op sociale media tonen een gruwelijk tafereel van verminkte en verbrande mensen, waaronder veel kinderen, in het dorp Pazi Gyi in de regio Sagaing. Reddingswerkers zeggen dat er zoveel lichaamsdelen zijn verspreid dat ze moeite hebben om de slachtoffers te tellen.

De aanval vond plaats in de ochtend tijdens de opening van een lokaal bestuurskantoor onder de parallelle Regering van Nationale Eenheid (NUG), die na de coup in 2021 werd opgericht door afgezette parlementariërs, en viel samen met het begin van de traditionele nieuwjaarsviering in Myanmar.

Bloedbad

„Een gevechtsvliegtuig liet twee bommen op de menigte vallen. Toen kwam er een Mi-35-helikopter die het vuur op hen opende, waarbij een groot aantal mensen werd verminkt en gedood”, aldus een ooggetuige.

In de avond werden nog eens vier bommen op Pazi Gyi afgevuurd, terwijl de lichamen van de slachtoffers van de eerste aanval werden gecremeerd.

Het leger van Myanmar heeft een lange geschiedenis van meedogenloze aanvallen op burgers. De junta slaat dissidenten hard neer, maar de bevolking vecht onophoudelijk terug met vreedzame protesten, landelijke stakingen en een gewapend burgerlijk verzet.

De generaals hebben geen controle over grote delen van het land. Sagaing is een van de regio’s waar de sterkste oppositie wordt gevoerd tegen de junta met eigen milities, scholen en klinieken.

Rebellen

De verzetsstrijders werken samen met enkele gewapende etnische groepen om het leger uit de macht te verdrijven. De rebellen zijn steeds beter bewapend en het leger heeft zijn strategie van dodelijke luchtaanvallen opgevoerd, onder meer op scholen en kloosters.

Duizenden mensen zijn gedood in de burgeroorlog en 1,4 miljoen ontheemd. Bijna een derde van de bevolking van het land heeft ook humanitaire hulp nodig.

De aanval op het dorp Pazi Gyi was voor mensenrechtenadvocaten aanleiding om opnieuw te pleiten voor een verbod op de verkoop van vliegtuigbrandstof aan het regime.

Waarnemend president Duwa Lashi La van de NUG zweert te zullen blijven vechten voor „het nieuwe Myanmar waar dergelijke wreedheden niet kunnen voorkomen. Het leger zal niet slagen in deze zinloze oorlog tegen haar eigen volk.”

Militaire bevestiging

Het Myanmarese leger heeft bevestigd dat het een luchtaanval heeft uitgevoerd op een dorp. Het leger sprak niet tegen dat er mensen bij de aanval zijn omgekomen, maar zei niet hoeveel. Volgens het leger bevonden zich er gewapende tegenstanders van de uit militairen bestaande regering. „We hebben die plek aangevallen”, zei legerwoordvoerder Zaw Min Tun. „Sommige slachtoffers waren strijders in uniform, hoewel er ook mensen in burgerkleding onder zouden kunnen zijn.”

VN-mensenrechtenchef Volker Türk zei „geschokt” te zijn door de dodelijke luchtaanval. Onder de slachtoffers waren volgens hem ook schoolkinderen die ten tijde van de aanval een dans aan het opvoeren waren. Türk riep de VN op de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen.