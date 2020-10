Anesthesiste is dronken tijdens bevalling, keizersnede wordt vrouw (28) fataal

De Belgische Helga Wauters dronk elke dag. Wodka gemengd met water. Ze gaf toe „niet naar de operatieafdeling te kunnen gaan zonder gedronken te hebben”, aldus Het Laatste Nieuws.

Op de bewuste 26 september gaf ze de 28-jarige Xynthia Hawke een ruggenprik. Daarna ging ze bij vrienden „een glas rosé: drinken. De bevalling verliep allesbehalve voorspoedig waardoor een keizersnede nodig was. Wauters keerde terug naar het ziekenhuis, stonk naar drank en intubeerde vervolgens de slokdarm in plaats van de luchtpijp van haar patiënte. Hawke werd wakker tijdens de operatie en had veel pijn.

Ze overleed enkele dagen later door zuurstofgebrek. Haar baby overleefde. Wauters bleek tijdens een blaastest, een dag na het overlijden afgenomen, 2,4 promille alcohol in haar bloed te hebben, wat gelijk staat aan zes tot negen glazen alcohol.

De vrouw werd eerder al twee keer ontslagen omdat ze fouten maken terwijl ze onder invloed was. Ook werd ze twee keer veroordeeld nadat ze met drank op achter het stuur was gekropen. Er hangt haar nu drie jaar cel boven het hoofd.