Verpleegkundige vermoordt echtgenote met oogdruppels

Joshua Lee Hunsucker, 35, werd donderdag aangehouden op verdenking van het vermoorden van zijn 32-jarige vrouw Stacy Robinson Hunsucker, in september 2018. Hij zou dat hebben gedaan zodat hij 250.000 dollar verzekeringsgeld uitgekeerd zou krijgen.

Volgens de lokale krant Gaston Gazette is tetrahydrozoline, het belangrijkste bestanddeel van de oogdruppels, de Amerikaanse fataal geworden.

Advocaat Jordan Green verklaarde vrijdag in de rechtbank van Gaston County: “Wij hebben reden om te vermoeden dat meneer Hunsucker zijn jeugdliefde heeft vermoord met de oogdruppels.

Verzekeringsfraude

Agenten startten een onderzoek naar meneer Hunsucker nadat de moeder van de overleden vrouw hen wees op de mogelijke verzekeringsfraude van haar voormalige schoonzoon.

Volgens mevrouw Robinson heeft de 35-jarige Amerikaan haar dochter willen vermoorden omdat ze een verhouding had gekregen met een andere man.

Autopsie geweigerd

Meneer weigerde autopsie op het lichaam van zijn vrouw. Maar, omdat ze orgaandonor was, werd haar bloed onderzocht. Zo kwamen de hoge waarden tetrahydrozoline naar voren. Volgens de onderzoekers had de vrouw 30 tot 40 keer meer van de stof in haar lichaam dan voorgeschreven zou mogen worden. De hoge dosis heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat haar hart ermee ophield.

Stacy Robinson Hunsucker had in het verleden al last gehad van hartproblemen. Bij de geboorte van haar eerste en tweede dochter waren er complicaties en ze ontving in 2015 een pacemaker.

De advocaat van meneer Hunsucker stelde dat de aantijgingen niet klopten en stelde voor de Amerikaan op borgtocht te laten lopen, zodat hij met zijn dochters kon zijn. De rechtbank wees dat verzoek af. Op 9 januari moet Hunsucker opnieuw voorkomen.