Gemeente Hamilton in Nieuw-Zeeland haalt beeld naamgever weg

Hamilton wordt er van beschuldigd in de negentiende eeuw Maori’s te hebben vermoord of laten vermoorden. Zijn beeld kwam, net als in de rest van de wereld met andere kolonialisten, ter discussie te staan door de protesten tegen racisme geïnspireerd door de Black Lives Matter-beweging en door de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

Bekijk ook: Londen pakt zijn standbeelden in uit angst voor vernielingen

Bekijk ook: Discussie over symbolen burgeroorlog VS helemaal terug

Volgens burgemeester Paula Southgate van Hamilton was er een groeiende groep mensen die aanstoot nam aan de verering van de Britse marinecommandant. „Wij kunnen niet negeren wat erin de wereld gebeurt en dat moeten we ook niet”, zei ze.