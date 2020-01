Kamer laakt gebrek aan lerend vermogen Justitie

„We zijn een stapel informatie, maar weinig antwoorden verder”, zegt D66-Kamerlid Groothuizen over die rapportage naar aanleiding waarvan toenmalig staatssecretaris Harbers (Justitie) opstapte.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich ernstige zorgen, zeker na berichtgeving over rapporten van de Inspectie van Justitie die onder druk zouden zijn aangepast. Daardoor zou onder meer buiten beschouwing zijn gelaten dat potentiële terroristen zijn toegelaten tot asielzoekerscentra en dat kinderporno is gevonden op telefoons van asielzoekers, meldde het AD dinsdag.

Een nieuw voorbeeld van een cultuur waarin onwelgevallige informatie onder het tapijt wordt geschoven, stellen kritische Kamerleden. VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks en SGP eisen daarover openheid van zaken. „Ik ben geen complotdenker, maar meen wel een zeker patroon te herkennen”, zegt SGP-Kamerlid Bisschop.

’Gegoochel met cijfers’

Niet alleen het meest recente vermoeden van wegmoffelen leidt tot grote zorgen. Ook over de veelbesproken rapportage over asieldelicten zijn nog altijd veel vragen. Het ministerie kwam onlangs met een interne evaluatie die nauwelijks harde conclusies bevat. Bovendien blijven antwoorden op sommige belangrijke vragen uit. „Dat stelt mij allesbehalve gerust, het gegoochel met cijfers is nog steeds niet opgelost”, zegt GroenLinks-Kamerlid Van den Berge. „Het is een beetje: wij van Wc-eend. Lang niet genoeg om de onderste steen boven te krijgen.”

Zelfs de VVD, de partij van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie), is niet te spreken over die interne evaluatie. „Wat staat hier eigenlijk? Dat de beleving van de buitenwereld een probleem was, terwijl er een fout is gemaakt”, zegt VVD-Kamerlid Becker. „Bovendien is Harbers niet betrokken, waarom is hem niet gevraagd wat er mis is gegaan?”

Ingrijpen

CDA-Kamerlid Van Toorenburg vreest dat fouten uit het verleden terug blijven komen als er niet grondiger wordt gekeken naar de cultuur op Justitie. „Ik maak me zorgen, hoe kunnen we ingrijpen als we niet goed geïnformeerd worden?”