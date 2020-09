Meisje (16) op scooter verongelukt in Voerendaal

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

VOERENDAAL - Een 16-jarige bestuurster van een scooter is dinsdagmiddag op een kruising in het Limburgse Voerendaal verongelukt. Een eveneens 16-jarig meisje dat achterop de scooter zat, raakte gewond. Zij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.