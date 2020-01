Schietpartij bij buitenhuis van Trump in Florida

Mar-a-Lago resort. Ⓒ EPA

WEST PALM BEACH - Politieagenten en mensen van de veiligheidsdienst hebben het vuur geopend op inzittenden van een auto die in Florida controleposten negeerden voor het landgoed van president Trump. Trump is vaak in het kolossale landhuis Mar-a-Lago in West Palm Beach, maar was er niet tijdens het incident.