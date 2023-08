Tentakels Wagner Groep verspreiden zich over Afrika: keihard geweld en schimmige deals

Komen de huurlingen van de Russische Wagner Groep naar Niger, of niet? Die vraag ligt op de trillende lippen van betrokkenen rond de staatsgreep in Niger van afgelopen woensdag. Het zou het zoveelste land in Afrika zijn waar Wagner voet aan de grond krijgt. De tentakels van het huurlingenleger strekken zich steeds verder over het continent uit.

Wit-Russische soldaten van de Special Operations Forces en Wagner-huurlingen poseren samen.