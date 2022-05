Premium Het beste van De Telegraaf

Vrijdag kans op een lokale tornado: ’Kwestie van afwachten en hopen dat het goed gaat’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Laura en haar kinderen maken de tent vast. Ⓒ Robert Hoetink

Den Ham - Nog één keer was het flink warm, maar toen kwam abrupt een einde aan het zomerse weer van de afgelopen weken. Donderdag werden al tientallen meldingen gedaan van stormschade door noodweer, maar daarmee zijn we er nog niet. Vrijdag is er namelijk zelfs kans op een lokale tornado.