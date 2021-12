Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland nog steeds in de achterhoede in Europa als het gaat om boostervaccinaties

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Lange rijen in Gouda vorige week om een boosterprik te halen. Nederland loopt Europees gezien nog steeds achter als het gaat om de extra vaccinatie. Ⓒ ANP

Amsterdam - De boostercampagne komt in Nederland voorzichtig op gang. Het RIVM meldt dat er tot en met 5 december ruim 570.000 extra vaccinaties zijn gezet, waarmee nu 3,3 procent van de bevolking een boosterinjectie heeft ontvangen. Daarmee liggen we echter nog steeds ruimschoots in de Europese achterhoede. Nederland is dan wel van van de laatste plaats af - Bulgarije, Letland en Roemenië doen het nog slechter - maar daar is wel zo’n beetje alles mee gezegd.