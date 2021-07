Israël biedt 60-plussers derde prik aan

Mensen kregen tot nog toe twee prikken met het coronavaccin. Premier Naftali Bennett bevestigde de komst van de „aanvullende vaccinatiecampagne” op televisie. De officiële aftrap vindt vrijdag plaats. President Isaac Herzog laat zich dan voor de derde keer prikken. Hij komt in de campagne als eerste aan de beurt, maar zal niet de eerste Israëliër zijn. Sinds enkele weken worden de zogeheten booster shots al toegediend aan inwoners met een zwak immuunsysteem.

Premier Naftali Bennett riep eerder in een toespraak ongevaccineerden op om toch een prik te halen. Ⓒ AP

De derde dosis volgt minstens vijf maanden na de tweede prik, in de hoop dat ouderen goed beschermd blijven tegen Covid-19. Commissieleden konden het naar verluidt niet eens worden over de leeftijd waarop mensen in aanmerking komen voor de extra dosis: 60, 65 of 70. Daarom kreeg een topbestuurder van het ministerie van Volksgezondheid daar het laatste woord over.

Kinderen

Israël gaat vanaf volgende maand ook kwetsbare kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot en met 11 jaar vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat om kinderen die door hun gezondheidstoestand een risico lopen op ernstige complicaties na een besmetting met het virus. Ze krijgen een Pfizer/BioNTech-dosis van 0,1 milliliter, drie keer minder dan de standaardvaccinatie.

Het land behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied, maar heeft toch te maken met een snelle verspreiding van de delta-variant, de Indische mutatie. Er raken vooral veel ongevaccineerde jongeren besmet, maar het komt volgens de krant The Jerusalem Post ook steeds vaker voor dat ouderen die vijf tot zes maanden geleden zijn ingeënt toch weer positief testen.

Groene Pas

De autoriteiten hebben ook het zogeheten ’Groene Pas’-programma heringevoerd. Mensen van 12 jaar of ouder moeten als ze naar locaties met meer dan honderd mensen gaan kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, zijn hersteld van het virus of in de afgelopen 72 uur negatief hebben getest. Zo’n bewijs kan bijvoorbeeld nodig zijn bij sportevenementen, in restaurants of in gebedshuizen. Toeristen zijn nog altijd niet welkom in het land dat normaal gesproken jaarlijks duizenden pelgrims van over heel de wereld verwelkomt.