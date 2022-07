Man (26) uit Maastricht zit vast voor toetakelen naaktzwemmer in Kanne

De verdachte zou maandagavond rond tien uur een Duitser te lijf zijn gegaan met een machete en vluchtte vervolgens. Aanleiding was een discussie tussen hem en een groepje naaktzwemmers in het Albertkanaal vlakbij de brug in Kanne. De Maastrichtenaar zat met zijn vriendin langs de kant en eiste dat de zwemmers hun broek weer aantrokken. De discussie escaleerde waarna hij een machete uit zijn kofferbak haalde. Een Duitse naaktzwemmer, ook een twintiger, kreeg meerdere klappen. Het slachtoffer liep meerdere snijwonden op.

Eerder veroordeeld

De Maastrichtenaar is een bekende van justitie en stond gesignaleerd. Hij is eerder veroordeeld voor zware agressie.

De man gaf zichzelf aan nadat hij vlak na het incident op de vlucht sloeg. Hij wordt verdacht van het opzettelijk uitdelen van slagen, het toebrengen van verwondingen en wapenbezit. Zijn advocate Joke Feytons wenst enkel te verklaren dat de man goed meewerkt aan het onderzoek. De vriendin van de verdachte is niet aangehouden, maar is wel verdachte. „Verder onderzoek moet uitwijzen in welke mate zij betrokken is”, weet haar advocaat Mark Huygen.