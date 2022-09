Quinn en Fabian trekken met magneet volle kluis uit sloot: bestolen echtbaar dolbij

Binnenland

Nu al meer plofkraken dan in heel 2021

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er meer plofkraken op geldautomaten gepleegd dan in heel 2021. Uit een telling van ANP/LocalFocus blijkt dat er zeker 11 kraken plaatsvonden waarbij schade werd gemeld. Vorig jaar ging nog het om minstens 10 plofkraken. In Noord-Holland, en met name Amste...