Vrouw geeft borstvoeding in auto: agent dreigt met boete

Ⓒ Unsplash/Luiza Braun

BRUGGE / SINT-KRUIS - Een agent van de Belgische federale wegpolitie heeft een vrouw verboden om borstvoeding te geven in haar auto terwijl deze geparkeerd stond. De man vond dat de handeling viel onder de noemer ’openbare zedenschennis’. De uitbarsting van de agent is op video vastgelegd. De politie is inmiddels een tuchtonderzoek gestart naar de man.