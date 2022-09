’Omgedraaide’ school staat nu ook te dicht bij de straat

Wethouder Coen Betrijn laat in een reactie aan Omroep Zeeland weten dat er wordt uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wel gaat volgens hem de bouw gewoon door. Het is nog niet duidelijk of de fout ook gevolgen heeft voor de bijbehorende speelplaats.

Horror-scenario

Het is niet de eerste fout in het bouwproces van het pand. Afgelopen mei werd door een conciërge geconstateerd dat de nieuwe school 180 graden gedraaid gebouwd werd. De afgelopen maanden is de school afgebroken en weer opgebouwd. Volgens de wethouder zou het een horror-scenario zijn als de school opnieuw afgebroken moet worden.

De leerlingen van de school zitten tijdelijk in een noodgebouw. Volgens de planning zouden zij in april 2023 les krijgen in het nieuwe gebouw. Of dit door de fout nog later wordt, is nog niet duidelijk.