Spoeddebat over paarden Oostvaardersplassen

Het debat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de PVV. Statenleden onderbreken er hun zomerreces voor.

De drie partijen stellen dat Staatsbosbeheer slecht zorgt voor de paarden en willen dat het provinciebestuur ingrijpt. De konikpaarden staan in een zogeheten paardenkraal, een afgesloten weide, in afwachting van transport naar een natuurgebied in Wit-Rusland. Daar hadden ze eigenlijk al naartoe gebracht moeten worden, maar door bureaucratische problemen in hun nieuwe thuisland is het er nog niet van gekomen.

Volgens de Partij voor de Dieren stonden de dieren vorige week in de brandende zon zonder beschutting en schaduw. De partij deed daarom aangifte bij de politie tegen Staatsbosbeheer. De beheerder van het gebied stelt dat de paarden goed bestand zijn tegen de hitte. Een woordvoerder zei eerder dat de paarden vorige zomer wel de mogelijkheid hadden om de schaduw op te zoeken, maar dat helemaal niet deden.