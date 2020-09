Leger des Heils wil meer goedkope woonvormen voor daklozen

Volgens het Leger des Heils is een structurele aanpak nodig om het aantal daklozen terug te dringen. „De visie om van opvang naar wonen te gaan wordt door het kabinet gelukkig steeds meer omarmd”, zegt bestuursvoorzitter Cornel Vader van de hulporganisatie. „Het uitgangspunt is een huis voor iedereen met voldoende begeleiding om naar zelfstandigheid en een nieuwe toekomst toe te werken.”

Het Leger des Heils denkt dat onder meer tijdelijke woonruimte in bestaande gebouwen, zoals lege bedrijfspanden, kan helpen. „De urgentie om tot een sluitende aanpak te komen is hoog en is dat al enkele jaren”, aldus Vader. „Partijen wachten op elkaar, maar nu moet er doorgepakt worden.”