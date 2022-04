Podcast Generatie T ‘Mijn studiebeurs ging op in het casino’

Wederom pech voor de pechgeneratie. De studenten die binnen het leenstelsel vielen, krijgen waarschijnlijk geen extra geld van het kabinet. Maandag sprak de Tweede Kamer over de compensatieregeling en de herinvoering van de basisbeurs. In de podcast Generatie T doen vier millennials een boekje open over hun studieschuld. Moet de overheid zich schamen voor het leenstelsel of moeten studenten niet zo zeuren? Tot slot, een tip voor iedereen die een huis wil kopen ondanks een studieschuld.