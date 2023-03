Tragedie in tempel: deksel van waterput stort in, 35 doden

Reddingswerkers halen een vrouw uit de put. Ⓒ ANP / HH

LUCKNOW - Tenminste 35 mensen zijn om het leven gekomen en zestien mensen raakten gewond toen de bedekking van een waterput die via trappen te bereiken is instortte in de stad Indore, aldus een plaatselijke regeringsfunctionaris vrijdag. Achttien mensen konden gered worden.