Tjeenk Willink praat koning bij over kabinetsformatie

Over de inhoud van het gesprek zijn geen mededelingen gedaan. De informateur heeft deze week een laatste rond gesprekken gehad met alle partijleiders. Tjeenk Willink gaat nu een eindverslag maken, daar komt later een debat over in de Tweede Kamer. Daarna moet de Kamer beslissen wat de volgende stap is in de vorming van een nieuwe regering. Wanneer dat gaat gebeuren is door de jongste rel rond de toeslagenaffaire niet helemaal duidelijk.

De koning heeft sinds 2012 geen begeleidende rol meer in de formatie. Bij de eerste formatie zonder het staatshoofd kwam er nog gedoe over het tussentijds informeren van de koning. Inmiddels is er overeenstemming over het gebruik om de koning als lid van de regering tussentijds te informeren over de gang van zaken bij de kabinetsformatie.

Wat voor invloed kan het openbaar maken van de notulen van de ministerraad hebben op de formatie? Dat bespreekt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe podcast Afhameren: