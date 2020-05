Uitzonderlijk warm: droogte slaat genadeloos toe

Boer Johan Koop laat op zijn uitgedroogde stuk land tussen de jonge uienplantjes zien hoe fataal stuifschade is. Ⓒ Robert HOETINK

Amsterdam - De droogte slaat keihard toe. Terwijl het uitzonderlijk warm is, blijft enige vorm van regen al tijden uit. Het kletsnatte begin van het jaar is alweer ongedaan gemaakt en het is momenteel droger dan in dezelfde periode in 1976: het droogste jaar ooit. Boeren zitten met de handen in het haar.