Dode (17) na gewelddadige protesten tegen vredesplan Trump

Volgens het Israëlische leger viel de dode toen militairen door een gewelddadige relschopper met een brandbom werden aangevallen in Hebron. Ooggetuigen meldden dat enkele tientallen demonstranten stenen naar de militairen gooiden. Toen de militairen schoten werd de tiener in zijn borst geraakt. Hij overleed niet veel later, meldt The Jerusalem Post.

Het is al dagen onrustig in het altijd al zwaar beveiligde Hebron, een heilige stad voor zowel Joden als moslims, waar onder meer aartsvader Abraham is begraven. In het centrum van de stad is een kleine Joodse gemeenschap gevestigd van nog geen duizend man, omringd door een grote Arabische meerderheid. „Tientallen Palestijnen slingeren met stenen, zetten banden in brand en gooien benzinebommen naar het IDF en veiligheidstroepen”, meldt het Israëlische leger over de gewelddadigheden van de afgelopen dagen. Langs de grens met Gaza is de beveiliging opgeschroefd door scherpschutters in te zetten. Die moeten Palestijnen tegenhouden die brandballonnen de grens over willen sturen.

Palestijnse jongeren in botsing met Israëlische troepen in de heilige stad Hebron. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Nederzettingen

De omgekomen tiener in Hebron is de eerste demonstrant die het leven laat sinds Trump zijn vredesplan voor de Palestijnen en Israël presenteerde. Daarin is onder meer Jeruzalem de „ongedeelde” hoofdstad van Israël en worden de nederzettingen, achter de grenzen van ’67, officieel Israëlisch grondgebied. In ruil daarvoor krijgen de Palestijnen andere stukken land, een eigen staat en meer autonomie. Maar de Palestijnen zijn fel tegen het plan. Ze verwezen het al voor de bekendmaking van Trump naar de prullenbak. President Mahmoud Abbas heeft alle betrekkingen met Israël en de VS opgezegd en weigert elk gesprek.