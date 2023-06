Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Wordt Oekraïne wel/niet lid van de NAVO?

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

NAVO secretaris-generaal Stoltenberg en de Oekraïense president Zelenski Ⓒ ANP/HH

Brussel - De Oekraïense president Zelenski hoopt over een paar weken op de NAVO-top van Vilnius duidelijkheid te krijgen over de toekomst van zijn land binnen het bondgenootschap. Een volwaardig lidmaatschap, met bescherming onder het beroemde artikel 5, zit er voorlopig nog niet in. Maar Zelenski gaat niet met lege handen naar huis.