VVD: laat militairen in uniform gratis reizen met de trein

Het is niet dé oplossing voor het personeelstekort bij defensie, beseft Valstar, maar gratis reizen per trein kan helpen. Ook omdat defensie hiermee zichtbaarder wordt in de samenleving. „Zodat jongens en meisjes hen zien en denken: dat wil ik ook.”

Hij kwam op het idee na een bezoek in Duitsland, waar het Kamerlid op stations veel militairen zag. Zij mogen gratis met de trein reizen. „Dit kunnen we ook in Nederland gaan proberen, dacht ik meteen.”

Uniformverbod

Het uniformverbod voor militairen in het openbaar vervoer, dat een aantal jaren gold, is inmiddels afgeschaft, dus dat is geen belemmering meer zegt de liberaal. Met de NS moet in eerste instantie worden besproken of het mogelijk en uitvoerbaar is. Hij dient daartoe bij de behandeling van de defensiebegroting, woensdag, een motie in. Valstar heeft daar naar eigen zeggen in ieder geval de steun van CDA en SGP voor.

Het Kamerlid heeft geen idee wat het vrij reizen per trein gaat kosten. „Ik kan er nog geen financiële sticker opplakken. Laten we eerst uitzoeken of het kan.”

Enthousiast

De NS is enthousiast over het idee, laat het bedrijf weten in een reactie.

„Alle militairen zijn van harte welkom in de trein. Voor studenten hebben we al jaren een ov-studentenkaart waarmee zij gratis kunnen reizen. Voor onze militairen willen we het ook graag mogelijk maken om door Nederland te reizen”, aldus de NS. De vervoerder zegt de uitnodiging van het ministerie van Defensie om erover door te praten graag tegemoet te zien.