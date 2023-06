Middelbare scholieren horen of ze geslaagd zijn voor eindexamen

DEN HAAG - Duizenden middelbare scholieren krijgen woensdag te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen, en dus of ze de vlag met hun rugtas mogen hijsen. In totaal deden dit jaar bijna 186.000 leerlingen mee. In het vmbo waren dat er bijna 91.000, op de havo's iets meer dan 55.000 en in het vwo bijna 40.000. Hoeveel leerlingen landelijk zijn geslaagd wordt woensdag nog niet bekendgemaakt, maar pas in het najaar.